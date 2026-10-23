По факту ДТП на улице 8 Марта следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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