Военное обозрение

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Американский сенатор готовит законопроект, направленный против военно-технического сотрудничества России и Ирана

Американский сенатор готовит законопроект, направленный против военно-технического сотрудничества России и Ирана

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз в ходе своего вчерашнего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне обвинил администрацию Байдена в отсутствии реакции на сближение Москвы и Тегерана, пообещав это исправить.

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