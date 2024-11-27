Новое обновление Against the Storm добавляет новый биом, соль и многое другое Hooded Horse...

Новое обновление Against the Storm добавляет новый биом, соль и многое другоеHooded Horse и Eremite Games поделились подробностями о последнем крупном обновлении для популярной градостроительной игры в жанре roguelite Against the Storm.
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