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  • саша дмитренко
    не!! искать  евреев  и  грабить интересней!))))Путин призвал идт...
  • саша дмитренко
    просто  из  них  всегда  делают  козлов  отпущения)))  ну  не  власти  же  виноваты  в  проблемах???Мародерство, кров...
  • саша дмитренко
    только  если  лучше  живет))))))Мародерство, кров...

Эрдоган призвал Израиль «немедленно выйти из состояния безумия»

Эрдоган призвал Израиль «немедленно выйти из состояния безумия»

Власти Турции заявили о необходимости скорейшего прекращения бомбардировки сектора Газа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X прокомментировал израильские удары по анклаву, которые активизировались минувшей ночью.

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