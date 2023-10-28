Эрдоган призвал Израиль «немедленно выйти из состояния безумия»

Власти Турции заявили о необходимости скорейшего прекращения бомбардировки сектора Газа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X прокомментировал израильские удары по анклаву, которые активизировались минувшей ночью.
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