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Военный эксперт Кнутов рассказал, что заставит Киев пойти на переговоры на условиях Москвы

Военный эксперт Кнутов рассказал, что заставит Киев пойти на переговоры на условиях Москвы

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что сочетание активной обороны на фронте и уничтожение энергетической инфраструктуры украинского государства должно заставить Киев пойти на переговоры на выгодных Москве условиях.

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