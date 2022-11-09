Военный эксперт Кнутов рассказал, что заставит Киев пойти на переговоры на условиях Москвы

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что сочетание активной обороны на фронте и уничтожение энергетической инфраструктуры украинского государства должно заставить Киев пойти на переговоры на выгодных Москве условиях.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что сочетание активной обороны на фронте и уничтожение энергетической инфраструктуры украинского государства должно заставить Киев пойти на переговоры на выгодных Москве условиях.
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