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«Феррари» Шумахера продали за рекордные 14,8 млн долларов

«Феррари» Шумахера продали за рекордные 14,8 млн долларов

На аукционе Sotheby’s продан болид «Феррари» F2003-GA, на котором Михаэль Шумахер завоевал в «Формуле-1» шестой чемпионский титул.

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