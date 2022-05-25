ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 мая 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать пятое мая две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1033 =Беспокойство - это кресло-качалка, которое совершает какое-то действие, но никогда никуда не приводит = Богиня Мать-сыра-Земля материнской своей Силой напоила и вскормила Род людской и Род зверья = Воображение, растворённое в Энергии Любви - самая могущественная Сила, доступная Человечеству =Гаджеты привязывают вас к хорошо знакомому Миру; отключите их и окунитесь в неизведанное = Главное, принимай все свои обстоятельства, что расцветающий день тебе несёт, благословляя их = Есть Сила, и есть Могущество: Сила направлена всегда наружу, Могущество - это всегда работа во внутрь = Есть только два варианта гармоничной Жизни: либо люби тех, с кем живёшь, либо живи с теми, кого любишь=Из любой точки Пути можно развернуться и вернуться на Божественный Путь развития= Жизнь - это есть процесс обучения: на собственных ошибках и на собственных успехах= Кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, - не жалуйтесь, когда оно проходит! = "Мысль существует отдельно от мозга, он только улавливает её из Пространства и считывает" = Не допускайте, люди, извечный страх перед неизведанным в сердца ваши, а глупость и невежество - в мысли= Недостаточно лишь знать о чём-то, а нужно ещё и уметь применять это знание на практике =Никогда не обижай и не пытайся врать человеку, который смотрит в твои глаза и видит в них свою Жизнь = Никогда не разрушай свою личность для людей, которые являются лишь временными = Обучение Наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими духовными задатками =Парадигма Сознания сдвигается только в Многомерности при безоговорочном принятии Единства = Поражение — это только вымысел.