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Украина ударами по гражданским объектам пытается дестабилизировать общество РФ – Лавров

Украина ударами по гражданским объектам пытается дестабилизировать общество РФ – Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти атаками на гражданские объекты пытаются дестабилизировать российское общество и посеять страх среди мирного населения.

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