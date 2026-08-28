Украина ударами по гражданским объектам пытается дестабилизировать общество РФ – Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти атаками на гражданские объекты пытаются дестабилизировать российское общество и посеять страх среди мирного населения.
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