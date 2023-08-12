Александр Лукашенко впервые прокомментировал постоянные пожары в лазурных автобусах Петербурга

Сергей К

Не знаю, что за МАЗы белорусские горят в СПб - у нас в Мурманске они не горят, - но вот на приложенной фотографии вовсе не МАЗовский автобус, а КАМАЗовский!!! У нас в Мурманске их тоже полно, и они никогда не горят!!!