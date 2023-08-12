Александр Лукашенко впервые прокомментировал постоянные пожары в лазурных автобусах Петербурга
Белоруссия поставляет Санкт-Петербургу новые автобусы, с которыми регулярно случаются проблемы. Ситуация на контроле президента страны Александра Лукашенко.
Комментарии
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Не знаю, что за МАЗы белорусские горят в СПб - у нас в Мурманске они не горят, - но вот на приложенной фотографии вовсе не МАЗовский автобус, а КАМАЗовский!!! У нас в Мурманске их тоже полно, и они никогда не горят!!!
Они счас все красятся в такой цвет, но при этом у них бренды, окромя МАЗа, КамАЗ, ЛиАЗ и НЕФАЗ. Так что цвет не показатель. Надо смотреть конкретно, чья продукция полыхает.
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