Джейсон Тейтум набрал 31 очко и 12 подборов в 6-м матче с «Майами»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде сравнять счет в серии с «Майами» (104:103, 3-3). В шестом матче финала Восточной конференции Тейтум набрал 31 очко, 12 подборов и 5 передач.
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