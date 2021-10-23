Дай лапку

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  • Наталья
    Люди добрые! Это очень умные котики - черно-белые! У меня точно такой же котишка, который появился у нас на даче уже...Помогите! Времени...
  • Наталья
    Люди добрые! Это очень умные котики - черно-белые! У меня точно такой же котишка, который появился у нас на даче уже...Помогите! Времени...
  • Irina HLUDNEVA
    Репост!!!Помогите! Времени...

Помогите! Времени на спасение очень мало...

Помогите! Времени на спасение очень мало...

Санкт-Петербург! Волховский р-н!SOS!!! Очередной дачный котик, время на спасение которого ограничено!!!Котику около 1,5 лет.

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Мюмзик
Хороший кот! Пусть кому-то повезёт с другом!
Халикова Эля
Такой котик и к лотку быстро привыкнет! Забирайте его домой поскорее, кто рядом живет! Репост!
Светлана Лисовская
Репост!!!
Александр
Чей кот известно, писать заявление о жестоком обращении с животными и пусть полиция попутно занимается этим делом. Они каждый год заводят на лето кота, а на зиму бросают, это не нормальное явление. Если молчать, ничего не изменится, только усугубится.
techno_unionmailru Петрова
Репост, очень красивый кот.
Irina HLUDNEVA
Репост!!!
Наталья
Люди добрые! Это очень умные котики - черно-белые! У меня точно такой же котишка, который появился у нас на даче уже 15 лет назад неизвестно откуда. И мы забрали его домой и ни разу не пожалели об этом. Это такое счастье иметь животных дома! Возьмите котика к себе, пожалуйста . Он принесет в Ваш дом счастье!
Наталья
Люди добрые! Это очень умные котики - черно-белые! У меня точно такой же котишка, который появился у нас на даче уже 15 лет назад неизвестно откуда. И мы забрали его домой и ни разу не пожалели об этом. Это такое счастье иметь животных дома! Возьмите котика к себе, пожалуйста . Он принесет в Ваш дом счастье!

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