Помогите! Времени на спасение очень мало...

Яна ВолковаВ мире животныхПомогите! Времени на спасение очень мало... Санкт-Петербург! Волховский р-н!SOS!!! Очередной дачный котик, время на спасение которого ограничено!!!Котику около 1,5 лет.Вернуться к статье811НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМюмзикХороший кот! Пусть кому-то повезёт с другом!ХЭХаликова ЭляТакой котик и к лотку быстро привыкнет! Забирайте его домой поскорее, кто рядом живет! Репост!Светлана ЛисовскаяРепост!!!АлександрЧей кот известно, писать заявление о жестоком обращении с животными и пусть полиция попутно занимается этим делом. Они каждый год заводят на лето кота, а на зиму бросают, это не нормальное явление. Если молчать, ничего не изменится, только усугубится.techno_unionmailru ПетроваРепост, очень красивый кот.IHIrina HLUDNEVAРепост!!!ННатальяЛюди добрые! Это очень умные котики - черно-белые! У меня точно такой же котишка, который появился у нас на даче уже 15 лет назад неизвестно откуда. И мы забрали его домой и ни разу не пожалели об этом. Это такое счастье иметь животных дома! Возьмите котика к себе, пожалуйста . Он принесет в Ваш дом счастье!ННатальяЛюди добрые! Это очень умные котики - черно-белые! У меня точно такой же котишка, который появился у нас на даче уже 15 лет назад неизвестно откуда. И мы забрали его домой и ни разу не пожалели об этом. Это такое счастье иметь животных дома! Возьмите котика к себе, пожалуйста . Он принесет в Ваш дом счастье!Комментировать
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