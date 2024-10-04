Криминальные бизнесмены за 200 тысяч женили иностранцев на петербурженках МВД раскрыло преступную деятельность петербургских предпринимателей, зарабатывавших на браках по расчету.
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Криминальные бизнесмены за 200 тысяч женили иностранцев на петербурженках МВД раскрыло преступную деятельность петербургских предпринимателей, зарабатывавших на браках по расчету.