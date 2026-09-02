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Регионы России

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Исследование Travelata выявило национальные особенности туристического поведения

Исследование Travelata выявило национальные особенности туристического поведения

Новое международное исследование, проведённое онлайн-платформой safaribookings.com при участии 192 туроператоров со всего мира, пролило свет на туристические привычки разных национальностей.

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