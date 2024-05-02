4 и 7 мая читинцы смогут посмотреть на репетиции парада Победы

4 и 7 мая на площади Ленина в Чите пройдут последние репетиции парада Победы. Горожане смогут посмотреть на них, однако для прохода на площадь необходимо будет пройти досмотр и предъявить документы, удостоверяющие личность, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.