Focus: Зеленский обречен после скандала с Трампом

Немецкое издание Focus полагает, что теперь Зеленскому остаётся только просить милостей от Европы.Вчерашний скандал в Овальном кабинете должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к военным действиям на Украине, пишет немецкое издание Focus.
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