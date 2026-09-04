Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 597 подписчиков

Паломничество на Украину отменяется. США строго предупредили хасидов

Паломничество на Украину отменяется. США строго предупредили хасидов

Госдеп рекомендовал американцам не посещать Умань на Украине ради ежегодного паломничества к захоронению рабби Нахмана во время Рош а Шана,Госдепартамент США опубликовал предупреждение, в котором призывает своих граждан воздержаться от визитов в Умань в Черкасской области в период ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана на праздник Рош ха-Шана, отмечаемый как еврейский Новый год.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым