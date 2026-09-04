Паломничество на Украину отменяется. США строго предупредили хасидов

Госдеп рекомендовал американцам не посещать Умань на Украине ради ежегодного паломничества к захоронению рабби Нахмана во время Рош а Шана,Госдепартамент США опубликовал предупреждение, в котором призывает своих граждан воздержаться от визитов в Умань в Черкасской области в период ежегодного паломничества к могиле раввина Нахмана на праздник Рош ха-Шана, отмечаемый как еврейский Новый год.