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Почему нужно пожить в гражданском браке до свадьбы?

Почему нужно пожить в гражданском браке до свадьбы?

Без опыта совместного проживания до появления заветного штампа в паспорте у вас не будет возможности узнать, каков человек в быту, какими привычками он обладает, и хватит ли у вас терпения справляться с его скрываемыми до сих пор недостатками.

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