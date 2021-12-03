Почему нужно пожить в гражданском браке до свадьбы?

Без опыта совместного проживания до появления заветного штампа в паспорте у вас не будет возможности узнать, каков человек в быту, какими привычками он обладает, и хватит ли у вас терпения справляться с его скрываемыми до сих пор недостатками.
Без опыта совместного проживания до появления заветного штампа в паспорте у вас не будет возможности узнать, каков человек в быту, какими привычками он обладает, и хватит ли у вас терпения справляться с его скрываемыми до сих пор недостатками.
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