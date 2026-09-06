Сила в правде
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Сила в правде

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Москва не готова к такому сценарию: 5–9% дронов прорываются сейчас. С полным Starlink цифра может стать 30–40%

Москва не готова к такому сценарию: 5–9% дронов прорываются сейчас. С полным Starlink цифра может стать 30–40%

Глава ЦРУ провёл в Москве восемь часов, не встретился с Путиным и уехал без договорённостей. Сразу после визита по Донецку ударили Storm Shadow.

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