NYP: Байден уже к середине правления начал забывать имена давних помощников

Бывший американский лидер Джо Байден уже к середине нахождения на президентском посту начал забывать имена своих давних помощников, с которыми на тот момент он поработал много лет, сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на неизданную книгу «Первородный грех: деградация президента Байдена, её сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», написанную журналистами Алексом Томпсоном и Джейком Таппером.