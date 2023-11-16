«Три класса церковно-приходской»: как образование влияет на риск болезней сердца

Споры о важности образования в последнее время не утихают. Старшее поколение твердит, что без «вышки» в жизни ничего не добиться, а вчерашние студенты шутят, что используют свой диплом в качестве подставки для кружки.
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