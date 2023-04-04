Нация как предательство?

«Украинский проект» — самый бесчеловечный в мире… Анализируя ситуацию на фронте, а именно в Артёмовске и Авдеевке, никак не могу отделаться от мысли: почему противник не сдается массово? Почему «западняне» не переходят на нашу сторону и не двигаются в сторону Киева?! Чтобы смести ту мерзкую власть, которая направила их на бойню?! При этом прекрасно понимаю, что русские по крови убивают русских… Немногие задумываются: вся история создания так называемых Украины и украинцев — это история неисчерпаемых предательств, беспрерывная череда измен, подкупов, мздоимства.