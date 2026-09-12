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Царьград

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Дмитрий Журавлев объяснил ускорение падения рождаемости на Украине

Дмитрий Журавлев объяснил ускорение падения рождаемости на Украине

Политолог Дмитрий Журавлев отметил ухудшение демографической ситуации на Украине. Суммарный коэффициент рождаемости упал до 0,9, что связано с отъездом граждан и низким уровнем жизни.

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