В Калужской области на трассе разбились два грузовика

14 октября во время первого снегопада в Боровском районе Калужской области произошла авария. В понедельник около 14 часов 30 минут на 410 км автодороги А-108 произошло столкновение двух грузовиков "КамАЗ" и Foton.
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