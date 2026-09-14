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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске «Тойота» сбила пятилетнего мальчика у чайханы

В Новосибирске «Тойота» сбила пятилетнего мальчика у чайханы

ДТП случилось вечером 13 сентября возле кафе на Волочаевской, 165. «24-летний водитель на «Тойоте Корона Премио» ехал по дворовой территории и сбил ребенка, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.

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