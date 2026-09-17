Ключ расшифрования электронного голосования разделили в Москве перед выборами

В Москве готовятся к выборам в Государственную Думу. Сегодня там прошла торжественная церемония, предшествующая началу избирательного процесса: ключ расшифрования результатов электронного голосования был разделён на пять частей.
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