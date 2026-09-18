Кассы самообслуживания в России впервые стали популярнее традиционных

Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс: расплачиваться в них предпочитает больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании SuperJob.
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