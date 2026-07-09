❗️ Отбой беспилотной опасности в Республике Крым ГУ МЧС России по Крыму 📲Следите за оповещениями в канале: https://max.
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❗️ Отбой беспилотной опасности в Республике Крым ГУ МЧС России по Крыму 📲Следите за оповещениями в канале: https://max.