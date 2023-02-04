В кемеровском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

Ход работ проинспектировал губернатор Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на территории международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове, где проинспектировал ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Ход работ проинспектировал губернатор Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на территории международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове, где проинспектировал ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.
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