Царьград

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В кемеровском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

В кемеровском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы

Ход работ проинспектировал губернатор Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на территории международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове, где проинспектировал ход работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

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