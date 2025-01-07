Журналистка Джикия: Алине Загитовой больше идет кататься, чем говорить

Бывшая профессиональная фигуристка и тренер, а ныне спортивная журналистка Софья Джикия посетила шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" и поделилась своими эмоциями в Instagram, иронично высказавшись об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
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