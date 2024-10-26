Глава UFC выступил против организации боя Махачева и Топурии

Прежде чем говорить о переходе в более высокий вес, необходимо защищать титул.фото: twitter.com/danawhite--> Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не планирует допускать перехода чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии в лёгкий дивизион, где статус чемпиона удерживает за собой российский боец Ислам Махачев.
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