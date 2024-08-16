Новый ЖК на юге Челябинска превращается в свалку: мусор не вывозят неделями

Обитатели нового жилого комплекса на юге Челябинска жалуются на то, что территория превращается в большую свалку, а добиться вывоза мусора они не могут ни от ЦКС, обслуживающего ЖК, ни от управляющей компании.
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