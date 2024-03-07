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Спички - не игрушка

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Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом

Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом

Отсчёт пошёл Военные США ступят на русскую землю после присяги их президентом Если не в этом году, то наверняка в следующем военнослужащие США отправятся сражаться против России в официальном статусе.

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