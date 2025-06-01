Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 036 подписчиков

Tyga выступил в Москве: концерт собрал 14 тысяч зрителей на «ЦСКА Арене»

Tyga выступил в Москве: концерт собрал 14 тысяч зрителей на «ЦСКА Арене»

Американский рэпер Tyga выступил на «ЦСКА Арене» в Москве, собрав 14 тысяч зрителей. Концерт сопровождался выступлениями группы Ay Yola и рэперов Jakone и Macan.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх