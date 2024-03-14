Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания помощи Украине

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не сможет сравниться с Соединенными Штатами Америки в объемах предоставления военной поддержки Киеву.
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