В Тамбове продолжается благоустройство сквера в районе стадиона "Динамо"

В Тамбове продолжают благоустраивать сквер в районе стадиона "Динамо". Именно это общественное пространство в прошлом году стало победителем голосования и вошло в число объектов, которые приводят в порядок по нацпроекту "Жильё и городская среда".
В Тамбове продолжают благоустраивать сквер в районе стадиона "Динамо". Именно это общественное пространство в прошлом году стало победителем голосования и вошло в число объектов, которые приводят в порядок по нацпроекту "Жильё и городская среда".
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