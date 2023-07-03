Новости Тамбова

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В Тамбове продолжается благоустройство сквера в районе стадиона "Динамо"

В Тамбове продолжается благоустройство сквера в районе стадиона "Динамо"

В Тамбове продолжают благоустраивать сквер в районе стадиона "Динамо". Именно это общественное пространство в прошлом году стало победителем голосования и вошло в число объектов, которые приводят в порядок по нацпроекту "Жильё и городская среда".

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