Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Стала известна программа празднования Дня строителя в Смоленске

Стала известна программа празднования Дня строителя в Смоленске

Василий Анохин: «К юбилею подготовили большую праздничную программу, которая объединит представителей строительной отрасли, ветеранов и молодых профессионалов» В Смоленске пройдет масштабное празднование юбилейного Дня строителя.

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