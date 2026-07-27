Стала известна программа празднования Дня строителя в Смоленске

Василий Анохин: «К юбилею подготовили большую праздничную программу, которая объединит представителей строительной отрасли, ветеранов и молодых профессионалов» В Смоленске пройдет масштабное празднование юбилейного Дня строителя.
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