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Нацбанк Украины ввёл в наличный оборот около 400 000 банкнот номиналом 2000 гривен

Нацбанк Украины ввёл в наличный оборот около 400 000 банкнот номиналом 2000 гривен

С 4 сентября по 1 октября Национальный банк Украины ввёл в наличное обращение около 400 тыс. банкнот номиналом 2000 гривен.

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