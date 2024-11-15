Пленный украинский боевик заявил, что военкоматы «гребут даже калек»

Выплаты премий сотрудникам ТЦК за каждого мобилизованного украинца приводят к тому, что на военную службу призывают в том числе и калек, заявил пленный военнослужащий ВСУ Даниил Тарасевич, 15 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.
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