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Пленный украинский боевик заявил, что военкоматы «гребут даже калек»

Пленный украинский боевик заявил, что военкоматы «гребут даже калек»

Выплаты премий сотрудникам ТЦК за каждого мобилизованного украинца приводят к тому, что на военную службу призывают в том числе и калек, заявил пленный военнослужащий ВСУ Даниил Тарасевич, 15 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

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