Иван Ургант поделился редким фото дочери с бабушкой с одинаковыми улыбками

Актер и ведущий Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант в день ее рождения. Телеведущий, много лет проработавший на телевидении и родившийся в знатной семье, в последние два года все реже появляется на экране, предпочитая проводить время со своими родственниками.
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