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Иван Ургант поделился редким фото дочери с бабушкой с одинаковыми улыбками

Иван Ургант поделился редким фото дочери с бабушкой с одинаковыми улыбками

﻿﻿Актер и ведущий Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант в день ее рождения. Телеведущий, много лет проработавший на телевидении и родившийся в знатной семье, в последние два года все реже появляется на экране, предпочитая проводить время со своими родственниками.

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