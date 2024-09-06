Иван Ургант поделился редким фото дочери с бабушкой с одинаковыми улыбками

﻿﻿Актер и ведущий Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант в день ее рождения. Телеведущий, много лет проработавший на телевидении и родившийся в знатной семье, в последние два года все реже появляется на экране, предпочитая проводить время со своими родственниками.