Раздражительный секс

При длительных отношениях в интимной жизни пары начинается развальный период. Казалось бы недавно вы занимались сексом каждый день, и даже по нескольку раз в день, теперь же 2-3 раза в месяц для вас становиться каторгой, поэтому партнеры, чаще всего женщины, ищут отговорки и причины для отказа в ….