Надаль высказался о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру. Его слова приводятся на сайте Кубка Дэвиса. Свой последний матч Надаль сыграл на Кубке Дэвиса против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхюлпа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии