«И вдогонку лопатой по пяткам…»: эксперты оценили заявление Трампа о намерении взять под контроль украинские редкоземы

Алексей Горшков

Трамп - БАРЫГА прежде всего, и если сделать так, чтобы ему было ВЫГОДНЕЕ торговать с нами, а не с "щеневмерлами" - он про них не только забудет - но и, возможно - НА НАШУ СТОРОНУ ВСТАНЕТ !!! Тем более его команде уже сейчас видно, КАКИЕ ОНИ ЖУЛИКИ - самих американцев ОБВОРОВЫВАЮТ !!!