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Несекретные материалы

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«И вдогонку лопатой по пяткам…»: эксперты оценили заявление Трампа о намерении взять под контроль украинские редкоземы

«И вдогонку лопатой по пяткам…»: эксперты оценили заявление Трампа о намерении взять под контроль украинские редкоземы

Заявление Дональда Трампа о том, что США хотят получить доступ к редкоземельным металлам Украины, является попыткой оправдать тот факт, что ему не хватило сил остановить поставки военной техники и денег киевскому режиму.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Трамп - БАРЫГА прежде всего, и если сделать так, чтобы ему было ВЫГОДНЕЕ торговать с нами, а не с &quot;щеневмерлами&quot; - он про них не только забудет - но и, возможно - НА НАШУ СТОРОНУ ВСТАНЕТ !!! Тем более его команде уже сейчас видно, КАКИЕ ОНИ ЖУЛИКИ - самих американцев ОБВОРОВЫВАЮТ !!!
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15 час.
Геннадий Сытник
Взять то он, конечно, возьмёт. Без сомнений!
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АХ
Александр Харченко
Да кто же ему даст
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