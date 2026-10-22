В Каргопольском округе на строительство школы для 320 учеников с 2023 года направлено почти 1,1 млрд рублей, из которых 849,2 млн — средства федерального бюджета.
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