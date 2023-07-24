Экс-глава МО Греции Камменос призвал просить Россию помочь тушить лесные пожары Пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200.
"Давайте повернёмся лицом": В Греции предложили просить помощи России в тушении лесных пожаров
Комментарии
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Ole Ole
Напомните мне историческими фактами: когда Греция помогла Российской империи/СССР/РФ ? Во 2 мировую воевали, вроде, с Гитлером против нас
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5 час.
лина любимцева
А наглая рожа у этого грека НЕ ТРЕСНЕТ?!! Совсем уже оборзели!! Греки помогают Украине УБИВАТЬ НАШИХ РЕБЯТ, а Россия им ПОЖАРЫ ТУШИТЬ БУДЕТ?!!... Да горите вы там синим или красным пламенем!! Хватит же турецкого ПОЗОРА!! Эрдоган беспилотники против наших ребят дает Украине, а Россия ему пожары тушит!! И КАК НАЗВАТЬ ЛЮДЕЙ, которые принимают подобные решения в России?!! Или назовешь как есть, а потом тебя, как Стрелкова - под арест и в тюрьму?!!
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2 час.
лл
лина любимцева
В чем я сомневаюсь... Турции же тушим пожары, а они беспилотники дали Украине против наших ребят...
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2 час.
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