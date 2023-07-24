"Давайте повернёмся лицом": В Греции предложили просить помощи России в тушении лесных пожаров

лина любимцева

А наглая рожа у этого грека НЕ ТРЕСНЕТ?!! Совсем уже оборзели!! Греки помогают Украине УБИВАТЬ НАШИХ РЕБЯТ, а Россия им ПОЖАРЫ ТУШИТЬ БУДЕТ?!!... Да горите вы там синим или красным пламенем!! Хватит же турецкого ПОЗОРА!! Эрдоган беспилотники против наших ребят дает Украине, а Россия ему пожары тушит!! И КАК НАЗВАТЬ ЛЮДЕЙ, которые принимают подобные решения в России?!! Или назовешь как есть, а потом тебя, как Стрелкова - под арест и в тюрьму?!!