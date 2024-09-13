Не до жиру: можно ли быстро сжечь лишние килограммы

Выражение «жиротоп» пользуется популярностью в рекомендациях для тех, кому надо срочно похудеть. «Растопить» жир людям весомых достоинств советуют с помощью специальных диет и упражнений, которые якобы волшебным образом приведут к чудесному результату.
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