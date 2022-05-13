«Это международный скандал. Воронков должен официально извиниться перед Монталво». Гендиректор «Уралочки» о словах тренера в финале чемпионата России

Олимпийская чемпионка по волейболу, генеральный директор клуба «Уралочка» Валентина Огиенко прокомментировала скандальные высказывания главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх