В Новосибирской области планируют ввести дифференцированный тариф на электроэнергию

Для тех, кто потребляет большее количество электроэнергии, тариф будет увеличен почти в два раза. На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области обсудили вопрос о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию с 1 июля 2024 года.