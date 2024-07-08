Минтруд призвал россиян работать токарями, поварами, фрезеровщиками, слесарями и сварщиками. 🖐 Через пять лет эти профессии станут самыми востребованными в России, уточнили в министерстве.
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Минтруд призвал россиян работать токарями, поварами, фрезеровщиками, слесарями и сварщиками. 🖐 Через пять лет эти профессии станут самыми востребованными в России, уточнили в министерстве.