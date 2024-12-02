БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир Самборский
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Пишут, что когда колхозы разогнали сельхозпроизводство резко выросло.

Пишут, что когда колхозы разогнали сельхозпроизводство резко выросло.

Люди вспоминая времена СССР, говорят, что в каждом колхозе были тысячи голов скота, сегодня увидеть, как пасётся корова редкость.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Да, все не просто и однозначно! &quot;Плюс&quot; для Урала хотя бы в том, что перестали с\х управлять из города. В Пермском крае обком требовал засевать хлебом (который в наших краях просто не растет) аж 1 млн. га! Сколько труда - а урожая нет! Север страны всегда славился хорошей травой - всегда зеленая. Много сена. И животноводство было при царе. Картошка хорошо растет, а хлеб - ну никак! Теперь фермеры занимаются животноводством и это выгодно. И еще: в советское время в деревнях (особенно до войны) было народу в избытке, но работать заставляли всех. Сколько было бюрократии - завсклад, счетовод, звеньевой, бригадир и т.д. Сейчас фермер практически все ведет сам и ему мало нужно людей в помощь. Вот и безработица на селе... Все не однозначно!
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