Белый дом: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

REUTERS/Sofiia Gatilova Конфликт на Украине сильно отличается от ситуации вокруг Израиля, чтобы в первом случае можно было оправдать непосредственное участие американских военных в отражении воздушных атак, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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