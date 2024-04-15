Белый дом: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

REUTERS/Sofiia Gatilova Конфликт на Украине сильно отличается от ситуации вокруг Израиля, чтобы в первом случае можно было оправдать непосредственное участие американских военных в отражении воздушных атак, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.